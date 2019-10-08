Убившую одного и тяжело ранившую другого сына челнинку задержали прямо в больничной палате

(Набережные Челны, 8 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах женщину, убившую одного сына и тяжело ранившую другого, задержали прямо в палате БСМП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по Татарстану.

«Представители Следственного комитета провели задержание 32-летней Альбины Исмагиловой, подозреваемой в убийстве одного малолетнего ребенка и покушении на убийство другого, в палате больницы скорой медицинской помощи, где она находится после проведенной накануне операции. В данный момент решается вопрос об аресте женщины», – объяснили в следственном комитете.

Как стало известно агентству, после задержания Исмагилову поместили в специальную палату, она находится под охраной.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах на почве ревности к мужу женщина убила двухлетнего сына и тяжело ранила ножом семилетнего, затем пыталась покончить жизнь самоубийством. Сегодня утром стало известно, что раненого мальчика в ближайшие дни перевезут в ДРКБ в Казань.

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