Ребенка, которого изрезала мать в Набережных Челнах, в ближайшие дни перевезут в ДРКБ

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Семилетнего мальчика из Набережных Челнов, которого пыталась убить мать, в ближайшие дни перевезут в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Состояние ребенка и мамы врачи оценивают, как средней степени тяжести. Оба в сознании в больнице скорой медицинской помощи Челнов. Решается вопрос о переводе мальчика в ДРКБ», – отметили в пресс-службе ведомства.

Врачам удалось сохранить функции рук и ног у ребенка, несмотря на то, что во время нападения была задета позвоночная артерия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 6 октября женщина поссорилась с супругом, и тот ушел из дома. После этого челнинка схватила нож и несколько раз ударила им сыновей, а потом безуспешно попыталась покончить с собой. Младший – двухлетний мальчик – скончался на месте.

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