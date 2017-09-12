Почти 180 тыс. татарстанских детей отдохнули в летних лагерях

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Летом этого года был организован отдых в общей сложности 179 тыс. 26 детей Татарстана. Об этом было сказано сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

«В летний период 2019 года организован отдых 179 тыс. 26 детей: в стационарных лагерях – 87 тыс. 232 человек, в санаторных учреждениях – 5 тыс. 290 человек, в лагерях на Черноморском побережье – 5 тыс. 250, в палаточных лагерях – 12 тыс. 179, в лагерях дневного пребывания – 57 тыс. 75, в лагерях труда и отдыха – 12 тыс.», – рассказал министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

По его словам, всего в течение года организованными формами отдыха будут охвачены почти 219 тыс. детей.

В этом году финансирование оздоровительной кампании из бюджета Татарстана составило 1,5 млрд рублей, что на 78 млн рублей (5,3%) больше, чем в прошлом. В 2019-м республика возместила стоимость путевок более чем 49 тыс. детей, добавил министр.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.