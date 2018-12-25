Татарстанские каналы продолжат вещать в «аналоге» после перехода республики на «цифру»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). После отключения аналогового эфирного вещания в Татарстане зрители смогут смотреть республиканские каналы на современных телевизорах в многоквартирных домах с коллективной антенной или же пользуясь двумя пультами – от телевизора и от специальной приставки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Телевизор принимает цифровые и аналоговые каналы, я вижу 20 федеральных каналов и наш региональный компонент, который вещает в аналоге и продолжит вещать. Что касается старых моделей телевизоров, где ставится приставка, у людей появятся два пульта», – отметил он.

Региональные каналы продолжат вещать в «аналоге», и это создает определенные неудобства, поэтому руководство Татарстана работает над переводом местных каналов в цифровой формат, заверил министр.

В начале следующей недели, 14 октября, в Татарстане отключат аналоговое эфирное вещание, и республика перейдет на цифровой формат. Технически регион был готов к переходу с «аналога» на «цифру» еще с декабря прошлого года, когда в Татарстане завершили строительство сети цифрового эфирного телевидения.

Сегодня 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве доступны для 99,3% татарстанцев. На данный момент в аналоге «остаются» примерно 1,6% домохозяйств Татарстана. Операторы спутникового телевидения ввели специальный тариф для жителей республики, которые не могут принимать сигнал цифрового эфирного вещания, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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