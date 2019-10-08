(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). С 2021 года в России могут перестать производить крафтовое пиво. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве напомнили, что с 2021-го вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Он не предусматривает изготовление крафтового пива, а это значит, что производящим его компаниям грозит приостановка.

Согласно новому регламенту, к пиву будут относиться только напитки, содержащие 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. При этом действующие в России ГОСТы предусматривают производство лишь пшеничного, светлого и темного пива.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ <…>», – пояснили в Росстандарте. При этом в ведомстве добавили, что так как изготовление крафтового пива не регулируется никакими документами, некоторые его сорта могут быть отнесены к контрафактной продукции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Государственной Думы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов предложил создать реестр производителей пива по ГОСТу.

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