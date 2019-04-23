Депутат Госдумы от РТ предложил ограничить продажу и производство крафтового пива в России

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Рынок пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре может сократиться в связи с предложением депутата Госдумы от РТ Ильдара Гильмутдинова о создании реестра производителей пива по ГОСТу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин РФ, который уже поддержал инициативу депутата.

«С нашей точки зрения, они (новые нормы — прим. Т-и) позволяют реализовать перечень поручений первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в части совершенствования регулирования пивоваренной отрасли», — говорится в сообщении Минфина РФ.

Таким образом, планируется создание реестра производителей пива и пивных напитков по стандартам ГОСТа. Пивоварам, которые не войдут в реестр «добросовестных» производителей, будет ограничена продажа и производство их продукции.

«Помимо создания реестра в законопроекте предлагается изменить порог производственной мощности компаний с 300 тыс. до 50 тыс. декалитров в год, при которой заводы должны оснастить производство счетчиками», — говорится в законопроекте депутата Госдумы от РТ.

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