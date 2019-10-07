WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 октября 2019, 07:05

Здоровье и среда

В Нижнекамске восстанавливают лес, заложенный купцами Стахеевыми

Рекомендуем

Здоровье и среда

В Нижнекамске восстанавливают лес, заложенный купцами Стахеевыми

Фото: ntr-24.ru

В рамках акции «Сохраним лес» нижнекамцы высадили 400 берез.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Нижнекамск присоединился ко всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес». В этом году в проекте приняли участие более двухсот горожан, среди пришедших было много семей с детьми, передает «НТР 24».

Одна из самых юных участниц мероприятия Мария Кашкакова рассказала, что пришла вместе с мамой, чтобы собственными руками посадить деревья в этом красивом лесу. «Здесь мы гуляем, и я хочу, чтобы он стал еще больше», – поделилась девочка.

Экодесант высадился в историческом месте. Активисты сажали молодые деревья на территории вырубки, произведенной несколько лет назад рядом с променадом, пролегающим между парком «Солнечная поляна» и городской набережной.

Заместитель руководителя местного лесничества Радмир Галимов отметил, что данное место еще примечательно тем, что имеет для Нижнекамска историческое значение. «Еще до революции здесь был заложен лес купцами Стахеевыми. Но несколько лет назад сильная жара погубила очень много деревьев», – рассказал Радмир Галимов.

На месте уничтоженных жарой вековых деревьев появились молодые саженцы. Это более 400 берез, которые позволят восстановить ту брешь, которая образовалась в одной из излюбленных нижнекамцами зон отдыха. В лесничестве отметили, что за саженцами будут внимательно следить и ухаживать до тех пор, пока они полностью не окрепнут.

Жители Нижнекамского района с 2011 года являются одними из самых активных участников всероссийской акции «Сохраним лес». 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «День посадки леса» в Заинске высадили 700 саженцев тополей и елок.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Зелеными насаждениями пополнились аллея Героев и парк «Ушковские острова» в Менделеевске
Новости дня
07:48
Минниханов примет участие в чествовании отличившихся тружеников села

В Татарстане собрано более 4,2 млн тонн зерна без учета кукурузы.

07:05
В Нижнекамске восстанавливают лес, заложенный купцами Стахеевыми

В рамках акции «Сохраним лес» нижнекамцы высадили 400 берез.

06:21
В Альметьевске установлен памятник народной артистке РТ Закие Туишевой

Почетный гражданин Альметьевска Закия Туишева скончалась 26 декабря 2018 года.

05:07
Два пестречинских событийных фестиваля вышли в общенациональный финал премии Russian Event Awards

В региональном этапе приняло участие 310 проектов из 19 регионов России. К защите допустили 176 событийных фестивалей.

04:45
Мензелинский драмтеатр представит два спектакля на сцене «Москонцерт Холла»

Москвичам представят комедию «Кыз урлау» («Похищение девушки») и трагедию «Иблис» («Дьявол»).

03:10
Жители Альметьевска и Нижнекамска смогут попасть на прием к детскому омбудсмену без записи

Вместе с омбудсменом на вопросы заявителей ответят представители министерств и ведомств, в том числе прокуратуры, адвокаты и другие.

02:27
У заинских студентов 60+ начался новый учебный год

В числе первых на курсы записалась одна из активисток города – пенсионерка Надежда Жайляева – председатель ТОС «Центральный» и член клуба «Пульс».

01:11
В финал КВН Лиги работающей молодежи в Автограде пробилось пять команд

Коллективам предстояло продемонстрировать юмор и находчивость в традиционном для КВН конкурсе «Приветствие» и «Конкурсе одной песни».

00:11
Зелеными насаждениями пополнились аллея Героев и парк «Ушковские острова» в Менделеевске

В рамках акции «Неделя леса 2019» в Менделеевске посадили 600 деревьев.

7.10 23:42
В Нижнекамске заработал оперативный штаб по переходу на цифровое вещание

В ближайшие дни соответствующие службы еще раз донесут информацию до населения о переменах в вещании и продолжат поквартирные обходы жителей.

7.10 23:03
В райцентре Алексеевское стартовало строительство двух домов

На сегодняшний день на стройплощадках по улицам Ленина и Халева, 8А ведутся работы по устройству фундаментов зданий.

7.10 22:56
Челнинский театр выступит на сцене Театра наций со спектаклем «Собачье сердце»

Гран-при IV межрегионального фестивале «Волга театральная» достался труппе «Мастеровых» за спектакль «Варшавская мелодия».

7.10 22:40
«Парк учителей» открыли в альметьевском селе Абдрахманово

«Парк учителей» находится возле Абдрахмановской школы, которой в этом году исполняется 100 лет.

7.10 22:04
В исполкоме Автограда определились с основными дорожными работами на 2020 год

За последние пять лет на дорожные работы город из бюджета всех уровней получил более 10 млрд рублей.

7.10 21:28
В Казани на Международном фестивале театров кукол «Шомбай-fest» представят 18 спектаклей

Фестиваль театров кукол в столице Татарстана пройдет в третий раз с 23 по 28 октября.

7.10 21:04
В Арске провели сельхозярмарку, посвященную декаде пожилого человека

Местные сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели, ведущие личные подсобные хозяйства, и садоводы представили свою продукцию.

7.10 20:52
Казанцев приглашают принять участие в медиаконкурсе «Мы – это мир!»

Работы на конкурс можно представить в одной из пяти номинаций: «Текстовые работы», «Видеоработы», «Фотоработы», «Мемы» и «Стикеры».

7.10 20:38
Нижнекамских старших по дому наградили поездкой в Каталонию

Дли жительниц Нижнекамска поездка стала не только отпуском, но и командировкой.

7.10 20:23
Татарстанская тхэквондистка завоевала «золото» первенства Европы

Соревнования прошли с 3 по 6 октября в испанском городе Марина д’Ор.

7.10 20:08
Более 20 тыс. казанцев приняли участие в традиционном массовом забеге

Фестиваль бега объединил в этом году «Кросс нации» и Казанский полумарафон.

7.10 19:54
В Казани продлили ограничение движения транспорта по проспекту Ибрагимова

Неудобства связаны с проведением работ по реконструкции магистрального тепловода.

7.10 19:40
В Нижнекамске запустят программу софинансирования реконструкции дворов

Муниципальный проект по самообложению станет дополнительной опцией в рамках республиканской программы «Наш двор».

7.10 19:39
Пожилая женщина получила травмы в аварии с участием внедорожника и легковушки в Татарстане

Сегодня днем у поселка Орел в Лаишевском районе республики столкнулись «Тойота» и «Джили».

7.10 19:30
Роспотребнадзор не рекомендует покупать продукты домашнего производства

Особо опасными считаются молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленья.

7.10 19:28
Главным архитектором города Казани стала Ильсияр Тухватуллина

Градостроительный экспертный совет выбрал главным архитектором столицы Татарстана директора ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллину.

События