В Нижнекамске восстанавливают лес, заложенный купцами Стахеевыми

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Нижнекамск присоединился ко всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес». В этом году в проекте приняли участие более двухсот горожан, среди пришедших было много семей с детьми, передает «НТР 24».



Одна из самых юных участниц мероприятия Мария Кашкакова рассказала, что пришла вместе с мамой, чтобы собственными руками посадить деревья в этом красивом лесу. «Здесь мы гуляем, и я хочу, чтобы он стал еще больше», – поделилась девочка.



Экодесант высадился в историческом месте. Активисты сажали молодые деревья на территории вырубки, произведенной несколько лет назад рядом с променадом, пролегающим между парком «Солнечная поляна» и городской набережной.



Заместитель руководителя местного лесничества Радмир Галимов отметил, что данное место еще примечательно тем, что имеет для Нижнекамска историческое значение. «Еще до революции здесь был заложен лес купцами Стахеевыми. Но несколько лет назад сильная жара погубила очень много деревьев», – рассказал Радмир Галимов.



На месте уничтоженных жарой вековых деревьев появились молодые саженцы. Это более 400 берез, которые позволят восстановить ту брешь, которая образовалась в одной из излюбленных нижнекамцами зон отдыха. В лесничестве отметили, что за саженцами будут внимательно следить и ухаживать до тех пор, пока они полностью не окрепнут.



Жители Нижнекамского района с 2011 года являются одними из самых активных участников всероссийской акции «Сохраним лес».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «День посадки леса» в Заинске высадили 700 саженцев тополей и елок.

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