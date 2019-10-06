В «День посадки леса» в Заинске высадили 700 саженцев тополей и елок

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). 5 октября в Татарстане состоялся «День посадки леса» в рамках республиканской природоохранной акции «Неделя леса 2019». Посадка деревьев была организована во всех районах республики и Заинский район не стал исключением, передает «Заинск-информ».



Заинцы вышли на посадку с раннего утра. Директор Заинского лесхоза Раниль Мухаматдиев рассказал, что району выделено 700 деревьев – тополя, ели и елки, из которых 400 досталось Управлению образования. Около 350 деревьев разных пород, в том числе елей, предоставленных заинским лесничеством, высажены на территориях возле культурных и социальных учреждений.

Озеленение района проходило при участии главы района Разифа Каримова, сотрудников Совета и исполкома, Заинского лесничества, учреждений образования, а также жителей жители многоквартирных домов.

На территории ледового дворца «Яшьлек» жители города выкапывали лунки и бережно сажали деревья. Глава района отметил, что на этом месте елки высаживаются уже третий год подряд, и он надеется, что этот на этот год елки здесь приживутся.

Республиканская природоохранная акция «Неделя леса» проходит с 2017 года. Ее цель – воспитать бережное отношение к лесу, привлечь внимание общества к проблемам его сохранения, приумножить лесные ресурсы.



В рамках акции специалистами лесной отрасли планируется также провести работы по благоустройству мест отдыха в лесах, установке аншлагов и баннеров на противопожарную и лесозащитную тематику, сбору семян лесных растений и экологические уроки в общеобразовательных учреждениях.

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