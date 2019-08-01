Пострадавшее от пожара здание фабрики Крестовниковых в Казани теперь станет «третьим местом»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Объект культурного наследия республиканского значения — здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» по ул. Тукая, 113 в Казани может стать «третьим местом». Эскизный проект по данному объекту сегодня на первом заседании научно-методического совета по культурному наследию при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия в Казани представила главный архитектор реставрационной компании Татьяна Смирнова из Санкт-Петербурга.

«При разработке проекта собственником были сформулированы следующие требования: функционально этот объект должен быть связан с развитием зоны озера Нижний Кабан и Старо-Татарской слободы. Это должен быть объект европейского уровня, привлекательный как для гостей, так и для жителей города. Он должен стать центром сосредоточения креативной молодежи и в тоже время являться объектом туристической привлекательности и развития Казани, давать рабочие места и приносить доходы в бюджет», — сообщила она.

Заказчик пожелал, чтобы этот объект вошел в десятку объектов столицы Татарстана, которые необходимо посетить любому побывавшему здесь туристу. Однако местоположение в центральной части города накладывает ряд ограничений. В частности, невозможно использовать земли со стороны ул. Тукая под автомобильную парковку. Авторами эскизного проекта был рассмотрен вариант подземной парковки, но на деле реализовать такой вариант оказалось очень сложно.

«Были рассмотрены такие функции, как офисный центр, торговый центр до 200 кв. метров и культурно-развлекательный центр. Первые два оказались малоперспективными и малопривлекательными, и мы остановились на последнем. Мы бы хотели, чтобы культурно-развлекательный центр был многофункциональным. В соответствии с теорией американского социолога-урбаниста Рея Ольденбурга, он мог бы являться так называемым “третьим местом”», — сказала Татьяна Смирнова.

Первое место — это наш дом, где мы живем, второе — место нашей работы, а третье место — это пространство, которое объединяет в себе публичные и приватные свойства. Авторы проекта постарались, чтобы данный объект смог стать таким «третьим местом».

Стоит отметить, что историческое здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» по ул. Тукая, 113 было во многом утрачено из-за пожара, произошедшего весной 2017 года. В последние годы строение не использовалось, поскольку власти планировали передать его для восстановления частному инвестору.

«Объект долгое время был в государственной собственности. В определенный момент потерял пользователя. Хозяина не было, случился страшный пожар. Фактически мы потеряли этот объект, внутреннее убранство. Все, что сейчас осталось, мы сохраняем», — сказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Главный архитектор, научный руководитель эскизного проекта по объекту «Здание фабрично-торгового товарищества “Братья Крестовниковы”, сер. XIX — нач. XX века» Ирина Карпова рассказала историю этого здания.

«Здание было построено в 70-ые годы 19 века как промышленный корпус завода Крестовниковых. Второй этап существования здания связан с учебной функцией, когда пустующее промышленное здание в 30-ые годы начинает приспосабливаться под высшее учебное заведение. Сначала это был так называемый ВТУЗ при заводе, который со временем поменял несколько названий, здесь располагался казанский техникум жировой промышленности», — сообщила она.

Планировочная структура у данного здания изменилась. В процессе приспособления под учебную функцию появились коридоры, кабинеты. Большая реконструкция здания была проведена в 1950-ые годы. Были подведены новые железобетонные колонны и завышена отметка исторического перекрытия.

«Следующий этап — пожар, в результате которого были утрачены все деревянные конструкции: кровля и перекрытия. Пока здание пустовало, неизвестные люди срезали чугунные колонны. В настоящее время у нас, по сути, остался костяк наружных несущих стен. Следующий период — здание было продано настоящему собственнику, который начал проектирование», — сообщила Ирина Карпова.

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