В Нижнекамске заработал оперативный штаб по переходу на цифровое вещание

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Сегодня вечером Нижнекамск посетил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, который возглавил совещание оперативного штаба по переходу на цифровое телевещание. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



О том, что ровно через неделю в Нижнекамске, как и во всем Татарстане, отключат аналоговое телевещание, напомнил сегодня мэр города Айдар Метшин.



«14 октября после утреннего выпуска региональных новостей вместо полюбившихся программ на экране телевизора может появиться сообщение о том, что прибор больше не принимает сигнал – если до этого не был осуществлен переход с аналогового телевидения на цифровое», – обрисовал возможную ситуацию градоначальник.



В ближайшие дни соответствующие службы еще раз донесут информацию до населения о переменах в вещании и продолжат поквартирные обходы сельчан и горожан.



14 октября в Татарстане начнется четвертый, завершающий этап по переходу на цифровое вещание. Зрители получат возможность бесплатно и в высоком качестве смотреть двадцать общедоступных телеканалов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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