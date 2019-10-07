Мэрия: Казань на 100% охвачена сигналом цифрового вещания

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Казань полностью готова к приему цифрового эфирного телевещания. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«По данным Радиотелевизионного передающего центра, Казань на 100% охвачена сигналом цифрового эфирного вещания», — сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

По его словам, пошаговая инструкция по переходу на «цифру» размешана на портале мэрии Казани, администрации районов, в соцсетях, на информационных стендах в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, в общественном транспорте и торговых центрах.

Кроме того, обучено 279 волонтеров, которые помогает жителям настроить приставки. Эта работа не завершена — с 10 октября ежедневно будут помогать в переходе на «цифру» 445 волонтеров.

Докладчик напомнил, что 14 октября в Татарстане начнётся четвёртый завещающий этап по переходу на цифровое вещание. Зрители получат возможность бесплатно и в высоком качестве смотреть 20 общедоступных телеканалов.

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