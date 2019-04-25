В рамках Дней культуры Туркменистана в Казани откроется выставка с экспонатами из Ашхабада

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 7 октября, в Доме Дружбы народов Татарстана откроется выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства Туркменистана. Об этом сообщает Информационный центр ДДнТ РТ.



Дни культуры Туркменистана проходят в Татарстане с 6 по 11 октября. Одной из площадок стал Дом Дружбы народов РТ, где расположились 92 экспоната, привезенные из Государственного музея культурного центра Туркменистана и Академии художеств Туркменистана.



На выставке зритель увидит традиционные туркменские ковры и коврики, женскую и мужскую одежду из шелка, шерсти с орнаментами ручной работы, платки, украшения для верблюдов и коней, музыкальные инструменты, женские ювелирные украшения.



Открытие выставки запланировано на 17.30.

Проведение в Ашхабаде Дней Татарстана запланировано на вторую декаду 2020 года, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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