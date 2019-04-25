Проведение Дней культуры Туркменистана в Татарстане запланировано на октябрь

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в октябре пройдут Дни культуры Туркменистана. Проведение в Ашхабаде Дней Татарстана запланировано на вторую декаду 2020 года. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В октябре в Татарстане запланировано проведение Дней культуры Туркменистана. Встречные Дни Татарстана пройдут в Ашхабаде по плану во второй декаде следующего года», – рассказала спикер.

Туркменистан — государство в Центральной Азии, на западе омываемое Каспийским морем и граничащее с Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном и Ираном. По данным Всемирного конгресса татар, в Туркменистане на сегодня проживает 15 тыс. татар.

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