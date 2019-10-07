В паллиативной помощи нуждаются 12% населения Татарстана

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстан испытывает высокую потребность в организации системы паллиативной медицины, ведь в помощи такого вида нуждаются порядка 450 тыс. татарстанцев — это неизлечимо больные пациенты, их родственники и близкие. К таким выводам пришли эксперты проекта Общероссийский народный фронт «Регион заботы».

«В Республике Татарстан в 2018 году порядка 30 тыс. человек потенциально нуждались в паллиативной помощи. А с учетом родных, близких и друзей пациентов, которым нужна помощь в уходе за больным и психологическая поддержка, потребность в паллиативной помощи в республике превышает 450 тыс. человек, что составляет 12% населения республики», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе проекта «Регион Заботы».

В силу культурных традиций в Татарстане распространены многодетные семьи, а значит пациент и все его близкие нуждаются в психологической поддержке. Кроме того, родители детей с неизлечимыми заболеваниями нуждаются в «социальной передышке», отметили исследователи.

Другая важная проблема — нахождение на койках паллиативной помощи непрофильных пациентов. В Татарстане такие больные занимают почти 50% паллиативных коек, отметил руководитель региональной группы проекта ОНФ «Регион заботы» Александр Шагин.

«Эта ситуация характерна для всех медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, кроме некоммерческого медицинского частного учреждения „Детский хоспис“. Но особенно — для республиканской психиатрической больницы, где на 100 паллиативных коек на момент нашего посещения приходилась всего одна пациентка, которой нужна такая помощь», — рассказал Шагин.

Кроме того, пациенты Казанской туберкулезной больницы часто страдают от болевого синдрома, вызванного неизлечимым туберкулезом, а значит, учреждению следует получить лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, чтобы облегчить состояние больных, считают в ОНФ.

Эксперты ОНФ «Регион заботы» составили программу развития паллиативной помощи на 2020-2024 годы. Планируется, что программу утвердят на республиканском уровне до конца октября 2019 года, и Татарстан станет одним из пилотных регионов России по оказанию качественной помощи неизлечимо больным.

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