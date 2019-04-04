Татарстан станет пилотным регионом по развитию паллиативной помощи в РФ

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Для развития паллиативной медицинской помощи в Татарстане на 2020–2024 годы Общероссийский народный фронт разработал индивидуальную программу. Наряду с республикой в число пилотных вошли еще 24 региона России, сообщает RT.

«Сейчас разработанный ОНФ план находится на согласовании в регионах», – отмечается в сообщении.

Помимо Татарстана, в качестве пилотных субъектов выбраны, в частности, Московская и Калининградская области, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Дагестан.

Эксперты посетили отобранные регионы и сформировали предложения по созданию системы оказания помощи. Так, субъектам Федерации рекомендовано открывать отделения выездной паллиативной помощи.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», специалисты в Казани пришли к выводу, что для помощи паллиативным пациентам в Татарстане необходимы выездные бригады, качественное обезболивание и развитая сеть паллиативных и хосписных отделений.

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