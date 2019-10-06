Ученые напомнили о полезных свойствах винограда

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Врачи и ученые перечислили полезные свойства винограда, сообщает портал «МедикФорум».

В частности, содержащееся в винограде вещество из группы растительных эстрогенов, ресвератол, способно бороться с соединениями, которые повреждают клетки. Кроме того, оно «предотвращает слипание крови, снижает уровень холестерина и подавляет воспаление в сосудах».

Присутствующие в косточках винограда витамины А, Е и К, а также природные масла способствуют укреплению клеток и омолаживающему эффекту.

Фенольные соединения, такие как кофейная кислота, кверцетин и мирецетин, защищают организм от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, виноград обладает рядом других полезных для здоровья свойств. Содержащаяся в нем смесь целлюлозы, сахара и кислот действует как естественное слабительное, а минералы помогают укреплению зубов и костей.

«Медики советуют съедать ежедневно от 150 до 250 грамм [винограда] в день. По их словам, в темных ягодах содержится наибольшее количество антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, но в то же время чем виноград темнее, тем значительнее его аллергенный потенциал», – отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи узнали о вреде сырых овощей для организма.

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