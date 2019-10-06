Исследователи узнали о вреде сырых овощей

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Употребление в пищу сырых овощей негативно сказывается на пищеварении. К такому выводу пришли ученые из американского Гарвардского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature Microbiology.

Сначала специалисты провели эксперимент на лабораторных грызунах, которых разделили на четыре группы. В двух из них животные ели мясо и сладкий картофель в сыром виде, в двух других – те же продукты, но подвергшиеся термической обработке (их отваривали, поджаривали и тушили).

Как отмечает «Российская газета», у питавшихся сырыми овощами грызунов микрофлора кишечника была более бедной. Кроме того, они становились менее энергичными и теряли вес. Затем исследователи повторили эксперимент на людях и получили аналогичный результат.

«Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что люди и их микробиомы совместно эволюционировали в условиях уникального давления, связанного с приготовлением пищи», – резюмировали биологи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог рассказала о самом полезном и о самом вредном хлебе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.