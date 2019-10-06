Врач назвал способы снизить давление без лекарств

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Простые способы стабилизировать кровяное давление, не принимая каких-либо лекарств, перечислил директор Медицинской клиники V. Университетской клиники Мангейма и председатель Немецкой лиги гипертонии Бернхард Крамер. Об этом сообщает портал «Медикфорум».

«<…> даже при очень высоком кровяном давлении коррекция образа жизни может стать очень эффективной мерой по его снижению, позволяющей гипертонику снизить количество используемых лекарств», – подчеркнул специалист.

Так, стабилизировать давление помогает потеря веса. Даже 4 лишних килограмма приводят к росту давления примерно на 10 мм ртутного столба.

Кроме того, полезны отказ от соли и облегчение рациона питания – диета должна включать овощи, фрукты и нежирные молочные продукты.

Способствует снижению артериального давления и физическая активность. Занятия спортом укрепляют сердце и сосуды.

Помимо этого, понизить давление позволит прием боярышника, свекольного сока, чеснока и магния. Свекольный сок придется пить каждый день по 250 миллилитров, а необходимая доза магния составляет от 300 до 500 миллиграммов в сутки.

Расширению сосудов и, соответственно, снижению давления может помочь и посещение сауны, но такой способ подходит только здоровым людям. Также эффективно донорство крови четыре раза в год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недосып при сердечно-сосудистых заболеваниях оказался причиной ранней смерти.

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