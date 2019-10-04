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Татар-информ

4 октября 2019, 00:24

Здоровье и средаНаука и образование

Недосып при сердечно-сосудистых заболеваниях оказался причиной ранней смерти

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Здоровье и средаНаука и образование

Недосып при сердечно-сосудистых заболеваниях оказался причиной ранней смерти

В группе риска оказались те больные, которые спали менее шести часов в сутки.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Недостаточный сон при высоком кровяном давлении, диабете 2-го типа и болезнях сердца приводит к развитию рака и к преждевременной смерти. Об этом со ссылкой на опубликованную в журнале Американской ассоциации кардиологов статью сообщает портал EurekAlert!.

Медики длительное время наблюдали за 1654 добровольцами в возрасте от 20 до 74 лет из числа жителей штата Пенсильвания. Они были разделены на группы в зависимости от болезней, от которых страдали. В случае смерти одного из участников исследования определялась наиболее вероятная ее причина.

Всего умерли 512 подопытных. Причиной смерти одной трети из них стали болезни сердца и сосудов, одной четверти – онкологические заболевания.

При этом наиболее рискованным оказалось положение тех пациентов, которые спали менее шести часов в сутки. У страдавших от диабета или имеющих высокое кровяное давление при хроническом недосыпе вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была вдвое выше. А у уже страдающих от болезней сердца и сосудов или перенесших инсульт недосыпание увеличивало риск преждевременной смерти в три раза.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недосып может негативно влиять на здоровье кишечника

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