Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.

Среди профилактических мер упомянуты сокращение времени пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, использование маски в подобных ситуациях, избегание тесных контактов с заболевшими и регулярное мытье рук с мылом после прихода с улицы.

Кроме того, специалисты рекомендовали промывать полость носа, особенно после улицы. А также регулярно проветривать помещения, делать в них влажную уборку и увлажнять воздух.

Завершили свои рекомендации врачи следующим образом: «<...> ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до 10 октября мобильные пункты вакцинации против гриппа должны работать у станций метро Казани.

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