(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). Мобильные пункты вакцинации открылись возле станций метро Казани.

Сделать прививку любой желающий сможет ежедневно с 9 утра до 5 вечера.

«Мы запускаем ежегодную акцию мобильной вакцинации, которую проводим возле станций метро и в крупных торговых центрах Казани. Мы будем проводить вакцинальную кампанию, если нам позволит погода, до 10 октября. Количество людей, которые прививаются не в поликлиниках, заметно растет. В прошлом году за три недели акции мы привили более 10 тысяч человек. Такие пункты мы открываем специально для удобства людей, которые работают и у которых нет возможности идти в поликлинику», – объяснила Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Наталья Ивойлова.

Мобильные пункты вакцинации откроются на станциях казанского метро Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Дубравная, Проспект Победы, Площадь Тукая.

Также откроются пункты вакцинации и в крупных торговых центрах.

«Прививка от гриппа нужна ежегодно. Иммунитет к гриппу развивается в течение двух недель и длится от восьми до десяти месяцев, и достаточно быстро исчезает. Поэтому необходимо прививаться ежегодно», – добавила Ивойлова.

Каждый год, по данным врачей, гриппом заболевают около миллиарда человек, от осложнений погибают тысячи людей.

Сделать прививку от вируса можно также в поликлинике, к которой прикреплён пациент.

«Я третий год уже прививаюсь в мобильных пунктах. Мне так удобно, по дороге на работу, раз и все. Раньше постоянно болел, а теперь если только легкое недомогание раз в год», – отметил преподаватель Казанского государственного энергетического университета Николай Андреев.

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