Бугульминцы назвали своих детей Имрон, Мирлан и Лиона

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Специалисты отдела ЗАГС исполкома Бугульминского района подвели итоги рождаемости за сентябрь текущего года и назвали самые популярные имена для новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.



Так, бугульминские родители чаще всего давали своим малышам имена Амир, Илья, Амелия. Несколько мальчиков получили редкие имена – Имрон, Мирлан, Эмир, а девочек нарекли такими необычными именами, как Амелина, Евангелина и Лиона.



Всего в сентябре в Бугульминском районе родился 81 ребенок: 37 девочек и 44 мальчика. С начала года в муниципальном образовании появились на свет 648 детей: 330 мальчиков и 318 девочек. Многодетными стали 12 семей. Месяцем ранее родители выбрали для мальчиков редкие имена – Гардаш, Савва, Демьян, у девочек самыми необычными именами стали Агдалия, Златослава, Милада.



Ранее ИА Татар-информ» сообщало, что жители Казани дали новорожденным имена Алишер, Демиан и Николь.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.