Жители Казани дали новорожденным имена Алишер, Демиан и Николь

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Алишер, Демиан и Эрнест, и такие женские, как Доброслава, Лукерья, Мира, Мирана, Николь, Оливия и Рада.

При этом самыми популярными в столице республики на минувшей неделе среди мужских имен стали Амир, Артем, Аяз, Данил, Мирон и Тимур, а среди женских – Алина, Милана, Риана и Тея.

Всего в городе за неделю родились 387 детей: 183 девочки и 204 мальчика. «Возраст самой юной мамы – 19 лет, самого юного отца – 21 год. Возраст самой зрелой мамы – 43 года, самого зрелого отца – 59 лет», – отметили в казанском ЗАГСе.

Ранее жители Казани дали детям имена Мелисса, Тео и Элисар, о чем тогда сообщало ИА «Татар-информ».

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