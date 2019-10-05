В Гидрометцентре России сообщили о сокращении зимнего периода

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Зима в средней полосе России постепенно сокращается, пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что «уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и к устойчивым положительным значениям». Так, в столице России средние температуры января повысились на два градуса. По словам эксперта, летние температуры тоже повышаются, но не так стремительно, как зимние.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан придет холодный атмосферный фронт и с 8 октября начнется похолодание.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.