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Татар-информ

5 октября 2019, 14:04

Здоровье и среда

В Гидрометцентре России сообщили о сокращении зимнего периода

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Здоровье и среда

В Гидрометцентре России сообщили о сокращении зимнего периода

С 8 октября в Татарстане начнется похолодание.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Зима в средней полосе России постепенно сокращается, пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что «уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и к устойчивым положительным значениям». Так, в столице России средние температуры января повысились на два градуса. По словам эксперта, летние температуры тоже повышаются, но не так стремительно, как зимние. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан придет холодный атмосферный фронт и с 8 октября начнется похолодание.

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