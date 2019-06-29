Холодный атмосферный фронт придет в Татарстан

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Уже завтра, 5 октября, на смену принесшему в Татарстан аномальное тепло антициклону придет холодный атмосферный фронт. Впрочем, это не сразу приведет к похолоданию, информируют республиканские синоптики.

Как отметили в Гидрометцентре РТ, «большее влияние этот фронт окажет на западные и центральные районы республики, здесь пройдут небольшие и умеренные дожди». Кроме того, он вызовет усиления ветра, о которых ранее сообщало ИА «Татар-информ».

При этом температурный фон в субботу останется высоким. В воскресенье и понедельник, 6-го и 7-го числа, немного похолодает. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 6 градусов выше нуля, в дневные – температура воздуха составит от +13 до +18 градусов.

В ночь на 6 октября в большинстве районов Татарстана еще будут идти дожди, но днем осадков станет меньше, и они пройдут лишь местами. В ночь на 7 октября существенных осадков не ожидается, в светлое время суток кое-где возможны небольшие дожди.

Постепенное понижение температурного фона после прохождения холодного атмосферного фронта, согласно предварительному прогнозу, должно начаться во вторник, 8 октября.

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