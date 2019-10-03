Диетолог назвала самый вредный вид мяса

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Наиболее вредным для здоровья человека является мясо с большим сроком годности. Об этом рассказала специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина, пишет газета «Вечерняя Москва».

«Прежде всего я хотела бы обратить внимание потребителей на мясо, которое продают в вакуумной упаковке. Даже если это так называемые “элитные“ сорта <...> чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ – консервантов», – объяснила специалист, отметив также вредное воздействие нескольких заморозок и разморозок.

Медик рекомендовала не пережаривать мясо, не готовить его с избытком специй, жира и соли и не хранить длительное время в холодильнике после разморозки.

Кроме того, Ваулина обратила внимание на то, что хуже всего человеческий организм усваивает мясо гуся и утки, а также баранину и свинину. Впрочем, напомнила она, многое зависит от способа приготовления и частоты приема пищи – любой шашлык гораздо вреднее вареного или приготовленного на пару мяса.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.