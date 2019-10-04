В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF. Об этом рассказал в своем блоге специалист по безопасности, известный как Awakened, сообщает Lenta.ru.

Когда пользователь открывает вредоносный GIF-файл в галерее WhatsApp, киберпреступники получают доступ к файлам и сообщениям на устройстве. При этом изображение загрузится автоматически при наличии номера мошенника в записной книжке жертвы.

По словам специалиста, он нашел уязвимость «в механизме создания превью в галерее для изображений, а также гифок». Проблема актуальна для гаджетов с ОС Android 8.1 и 9.0, но не для устройств, использующих более ранние версии операционной системы.

Исследователь сообщил о проблеме владеющей мессенджером корпорации Facebook, и в последующем приложение было исправлено. В связи с этим Awakened посоветовал юзерам обновить мессенджер как минимум до версии 2.19.244.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах.

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