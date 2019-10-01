WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). С 1 февраля следующего года мессенджер WhatsApp будет недоступен на гаджетах с устаревшими операционными системами, сообщается на официальном сайте приложения.

Речь идет об устройствах с операционными системами Android 2.3.7 и iOS 8. Отмечается, что некоторые функции приложения на этих ОС могут перестать работать в любое время.

После 31 декабря также прекратится поддержка приложения на ОС Windows Phone.

Разработчики WhatsApp рекомендуют использовать гаджеты на Android 4.0.3 и iOS 9, а также более поздних версиях этих операционных систем.

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