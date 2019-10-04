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Татар-информ

4 октября 2019, 18:26

Экономика и финансы

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

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Экономика и финансы

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

По мнению главы Минфина России, новый налоговый режим зарекомендовал себя достаточно неплохо.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сформировать перечень профессий, представители которых могут использовать налоговый режим для самозанятых граждан, предложил первый вице-премьер России – министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», – заявил глава Минфина на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В случае составления списка режим для самозанятых могут начать реализовывать не только в пилотных, но и в других регионах страны, пояснил он.

При этом Силуанов отметил, что в целом новый налоговый режим зарекомендовал себя достаточно неплохо, несмотря на наличие определенных рисков. В качестве примера таковых он упомянул предприятия, которые нанимают работников как самозанятых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане, который является одним из четырех пилотных регионов по введению нового налогового режима, зарегистрированы 32 тыс. 925 самозанятых из числа жителей республики и 3,6 тыс. из числа приезжих. 

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