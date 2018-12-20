В Татарстане 83% налогов на профессиональный доход платят вышедшие из «тени» самозанятые

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Большая часть налоговых отчислений в бюджет поступает от самозанятых, которые вышли из «тени», рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по РТ Галина Шацило на встрече татарстанских самозанятых с представителями органов власти в «Точке кипения».
«Свыше 10 тыс. человек на сегодняшний день уплачивают налог, это около 51 млн рублей. 83% поступлений от тех людей, которые ранее налоги не платили. Это наша с вами совместная победа», — подчеркнула Шацило.
Она напомнила, что на сегодняшний день в РТ зарегистрировано 32 тыс. 925 самозанятых, а также 3 тыс. 600 иногородних, работающих в качестве самозанятых на территории РТ.