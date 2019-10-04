Победители конкурса «Многоликая Россия» отметили необходимость проведения подобных событий

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Победители завершающегося в Казани XII всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» отметили недостаточное число подобных событий в стране и необходимость их проведения.

«Нам очень приятно, что коллеги из Татарстана, “Татмедиа”, организовали такой уникальный конкурс. В нашей многонациональной стране подобные конкурсы очень востребованы, потому что их не так много», – подчеркнул победитель в номинации «Цикл публикаций в печатных изданиях» Владимир Меркушев.

Собеседник агентства при этом рассказал, что его проект был связан с освещением жизни представителей разных народов в городе Сургуте.

«Мы приготовили серию материалов, которые вошли в проект “Давайте знакомиться“. Мы приходили в гости к семьям разных национальностей. В Ханты-Мансийском автономном округе, в том числе и в Сургуте, живут представители более 120 разных национальностей. Соответственно, есть запрос на то, чтобы узнавать обычаи, культуру, ценности разных народов. Вот об этом у нас и был проект», – пояснил главный редактор газеты «Сургутская трибуна».

Обладательница третьего места в номинации «Цикл материалов в интернет-СМИ» – обозреватель газеты «Красная звезда» Анна Наумова заметила, что участие в конкурсе дает возможность журналистам со всей страны обменяться опытом, а также узнать о традициях других регионов.

«Мы приехали из Викуловского района Тюменской области. У нас нет ни железной дороги, ни заводов – но, может быть, в этом и заключается наша изюминка, потому что край достаточно самобытен. Мы сохранили очень многие уникальные традиции, которых в России больше нет нигде. Например, обряд “свеча“, который привезли белорусы более ста лет назад – о нем я тоже писала», – сообщила журналистка.

Наумова также поблагодарила организаторов конкурса за возможность посетить столицу Татарстана. «В Казани я с сыном первый раз, мы хотели давно приехать, но у нас не получалось, а здесь – такая возможность. Мы очень благодарны организаторам», – сказала она.

Участница конкурса Белла Севастьянова уверена, что такие события стимулируют журналистов творчески подходить к своей работе.

«Проект, который мы в этом году представили, связан с дружбой народов. Ростовская область – многонациональный край, Дон – многонациональный, наш город – многонациональный. В одном классе, школе, юнкоровском объединении бок о бок учатся и постигают азы журналистики дети разных национальностей. Именно они придумали и создали этот проект. Они брали друг у друга интервью, расспрашивали о национальных традициях», – объяснила занявшая третье место в номинации «Детско-юношеские просветительские проекты» Севастьянова.

Обладательница Гран-при конкурса Назира Алиева одержала победу с телепроектом «Возвращение». Его создатели поместили десять девушек в условия дореволюционного Дагестана. Это было первое подобное реалити-шоу в северокавказской республике.

«Впервые в Татарстане. Понятно, что все для нас впервые и все произвело впечатление. Очень много слышали хорошего, были уже заранее под впечатлением. Сейчас я воочию увидела ваш город и очень рада, что познакомилась с ним. Особое место – это чувствуется», – заявила она.

Ранее сегодня победители XII всероссийского конкурса «Многоликая Россия» совершили пятичасовую (с учетом дороги) экскурсию по Свияжску, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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