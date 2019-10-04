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Татар-информ

4 октября 2019, 12:05

Общество

Журналисты со всей России о Свияжске: Здесь спокойно и чувствуется связь с природой

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Общество

Журналисты со всей России о Свияжске: Здесь спокойно и чувствуется связь с природой

Фото: Салават Камалетдинов

Победители XII Всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» побывали на экскурсии по Свияжску.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Журналисты со всей России — победители XII конкурса «Многоликая Россия» сегодня посетили пятичасовую экскурсию, с учетом дороги, по Свияжску. В автобусе экскурсовод рассказал журналистам об истории острова-града и Татарстана.

«Меня удивило, что здесь, несмотря на то, что это памятник под охраной ЮНЕСКО, до сих пор живут люди, не только доживают, как это принято в каких-то маленьких поселениях, а даже есть школа, причем действующая. Жизнь здесь не остановилась. Несмотря на то, что это город-памятник, он не превратился в паломнический центр. А для кого-то остается настоящим домом, и это здорово, что здесь живут люди», — поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» своими впечатлениями от экскурсии журналист из Екатеринбурга Светлана Папина. 

Девушка посещает остров в третий раз и отметила, что сюда приятно возвращаться в хорошую погоду. На конкурсе, в котором Светлана участвует впервые, она представляет цикл телесюжетов про национальности Урала. 

«Обычно проекты про национальности снимаются по одной схеме — сидит бабушка и рассказывает, как раньше пели, что раньше готовили, какие у нее есть национальные платья. Очень хотелось от этого отойти и посмотреть на все это с другой стороны. Чтобы нам малые коренные народы говорили не „помните, как было, а сейчас скоро все умрет“, а о том, что оно есть сейчас и живет сейчас», — добавила журналист.

В Свияжске участники конкурса посетили конный двор, территорию Троицкой и Сергиевской церквей, зашли в Собор иконы Божией Матери.

«Когда ты здесь находишься среди такой красоты, чувствуешь какую-то связь с природой, спокойствие. Людям, которые привыкли к городской суете, которые живут в городах, где уже сложился ритм жизни, здесь непривычно, как все размеренно, спокойно. Запоминается это место», — рассказала о своих эмоциях от экскурсии журналист из Махачкалы Назира Алиева, которая посетила остров-град впервые. 

Она провела параллель между Свияжском и проектом, который она представляла на конкурсе. «Мы представляли реалити-шоу „Возвращение“. 10 девушек мы поместили в условия дореволюционного Дагестана. Это было первое реалити-шоу для Дагестана. Дали им возможность попробовать себя в роли горянок, своих прапрабабушек конца 19 — начала 20 века», — подчеркнула Назира. 

Конкурс проводится в Республике Татарстан ежегодно в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 — 2021 годы».

Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

В 2019 году на участие во Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия» поступила 201 заявка (в 2018 году — 189 заявок), 1234 работы (в 2018 году — 1392 работы) из 56 регионов Российской Федерации (в 2018 году из 49 регионов РФ).

Призовой фонд конкурса в 2019 году составляет 1,82 млн рублей, из них 500 тыс. рублей — Гран-при.

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