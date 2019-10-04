В трех районах Казани вновь на время отключат электричество

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Завтра, 5 октября, часть жителей Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Кировском районе города с 8 до 20 часов света не будет в домах № 22/15 по улице Зилантовская, № 7/11 по улице Сажинова и № 13 по улице Тансык.

В Ново-Савиновском районе отключение электроэнергии продлится с 9 до 20 часов. Оно затронет дома №№ 35, 37 и 37а по проспекту Амирхана, №№ 22, 24, 26 и 31а по улице Волгоградская, №№ 16, 20, 73а, 75, 75б, 77, 77а, 77б, 79, 81 и 81а по улице Гагарина, №№ 35, 37 и 39 по улице Коллективная, а также №№ 58 и 58а по проспекту Ямашева.

В Приволжском же районе с 8 до 18 часов не будет электричества по следующим адресам: ул. Авангардная, дд. 58, 62, 66 и 66; ул. Братьев Касимовых, дд. 16 и 18; ул. Мавлютова, дд. 8/20, 10 и 14.

Кроме того, без света останутся дома частного сектора, расположенные по улицам Авангардная, Артельная, Грунтовая, Депутатаская, Кулагина, Местная, Молодецкая, Пензенская, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Сызранская, Тюменская, Урожайная и Школьная, а также в Молодецком переулке.

Как и в пятницу, 4 октября, «отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.