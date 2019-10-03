В трех районах Казани временно отключат свет из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Завтра, 4 октября, в домах Кировского, Приволжского и Ново-Савиновского районов Казани временно отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Ново-Савиновском районе света не будет с 8 до 17 часов. Речь идет о домах № 35, 37 и 37а по проспекту Амирхана, № 58 и 58а по проспекту Ямашева, № 35, 37 и 39 по улице Коллективная и № 22, 24,26 и 31а по Волгоградской.

С 8 до 20 часов без света останутся три дома в Кировском районе: это дом № 22/15 по улице Зилантовская, № 7/11 по улице Сажинова и № 13 по улице Тансык.

В Приволжском районе электричества не будет с 8.00 до 18.00. Отключение затронет дома по улицам Камая, Карбышева, Модельная и Абубекира Терегулова, а также дома частного сектора по улицам 2-я Бригадная, 2-я Заводская, 2 — 4-я Рубежная, 3-я и 4-я Задне-Мостовая, 4-я Поперечно-Давликеевская, 5-я Давликеевская, 5 — 9-я и 12-я Новосельская, Белорусская, Борисковская, Витебская, Вишневая. Горийская, Доватора, Дуслар, Имянле, Карлыгач, Можжевеловая, Нардуган, Ореховая, Парканат, Поперечно-Мостовая, Радужная, Тузганак, Уракчи, Хыял, Авангардная, Благодатная, Бишек, Верная, Вознесенская, Дегтярева, Докучаева, Запорожская, Камская, Кулибина, Мостовая, Оренбургский тракт, Охотничья, Полонная, Профсоюзная, Спартаковская, Тульская, Фучика и Якташлар.

Свет отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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