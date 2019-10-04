Обязательная аккредитация гидов и образовательные туры: Минниханов назвал точки роста туризма в ПФО

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Динамично развивающаяся сфера туризма требует постоянного совершенствования федеральных законодательных норм. Одной из проблем является отсутствие правового регулирования деятельности экскурсоводов. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове, проходящем в Казанской ратуше.

Это привело к появлению на туристском рынке некомпетентных специалистов, а в некоторых случаях – и к снижению уровня безопасности туристов, добавил он.

«Требуется введение на законодательном уровне обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. А также – усиление контроля в данном направлении со стороны правоохранительных органов», – подчеркнул Минниханов.

Что же касается круизного туризма, то необходимо решить проблемы устаревшего флота речных судов и инфраструктурных ограничений внутренних водных путей. В последнем случае должно помочь ведущееся сейчас строительство Нижегородского низконапорного гидроузла, продолжил Президент РТ.

Кроме того, руководитель республики призвал глав регионов Приволжского федерального округа обратить внимание на экологический туризм, а также на образовательные туры. В качестве примера он привел проекты «Вагон знаний» и «Моя Россия».

«В целом для активизации развития детского туризма сегодня необходимо провести унификацию нормативных правовых актов Российской Федерации, применяемых при организации поездок организованных школьных групп. Наша задача – сделать процесс выезда школьников простым, понятным и безопасным», – сказал Рустам Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году Приволжский федеральный округ посетили примерно 9 млн туристов.

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