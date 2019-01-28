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Татар-информ

4 октября 2019, 13:36

Официальная хроникаОбщество

Минниханов: В 2018 году ПФО посетили 9 млн туристов

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Официальная хроникаОбщество

Минниханов: В 2018 году ПФО посетили 9 млн туристов

Фото: архив/Султан Исхаков, Рамиль Гали

С учетом однодневных экскурсий число гостей федерального округа превысило 14 млн человек.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В прошлом году Приволжский федеральный округ посетили 9 млн туристов. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове, проходящем в Казанской Ратуше.

«Последние годы сфера туризма в ПФО демонстрирует стабильно высокие темпы роста по основным показателям. В прошлом году регионы округа посетили около 9 млн туристов, а с учетом однодневных экскурсий – более 14 млн человек», – отметил он.

По словам Минниханова, в округе строится множество коллективных средств размещения, создаются и реконструируются существующие объекты показа, улучшается транспортная доступность, растет количество туроператоров. Также увеличивается объем предоставляемых услуг, который сегодня с учетом смежных отраслей превышает 100 млрд рублей в год.

«Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики нашего округа. Он способствует улучшению имиджа регионов и развитию территорий», – добавил Президент РТ.

В настоящее время туризм активизирует 50 различных отраслей. Совокупный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по ПФО превышает 27 млрд рублей. За последние четыре года данный показатель в округе вырос на 40%, рассказал Минниханов.

«Отмечу также, что отрасль туризма создает новые рабочие места. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), каждая тысяча туристов создает 13 рабочих мест. В нашем округе в данной сфере заняты свыше 170 тыс. специалистов», – заключил он.

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