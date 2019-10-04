Президент РТ: «Великий Волжский путь» станет аналогом «Золотого кольца России»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Межрегиональный проект «Великий Волжский путь» в будущем сможет сравниться по популярности с «Золотым кольцом России». Об этом рассказал Президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ПФО по вопросу развития внутреннего и въездного туризма.

«Мы приступили к реализации межрегионального туристского проекта — „Великий Волжский путь“, который призван стать аналогом всемирно известного „Золотого кольца России“. В рамках проекта разработаны маршруты продолжительностью от 2 до 7 дней», — отметил Минниханов.

Маршруты объединят 14 регионов ПФО и позволят туристам познакомиться с их историческим, географическим, культурным и гастрономическим разнообразием.

Однако для успеха проекта необходимо наладить слаженную работу регионов ПФО и заручиться поддержкой федеральных органов власти, подчеркнул глава Республики Татарстан.

Ранее о том, что круизный туризм в перспективе станет драйвером роста туристической отрасли в России, заявил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

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