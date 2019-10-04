Комаров: Круизы могут стать драйвером роста туризма не только в ПФО, но и в европейской части РФ

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Круизный туризм может стать драйвером роста туристической отрасли не только в Приволжском федеральном округе, но и в европейской части России. Об этом на совещании в Казани заявил полномочный представитель Президента России В ПФО Игорь Комаров.

«Наличие единой судоходной системы, стержнем которой является бассейн Волги, создает необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта „Великий Волжский путь“. Этот проект будет способствовать продвижению перспективных направлений круизного туризма», — сказал он.

Конкурентным преимуществом регионов округа является наличие на их территориях множества точек притяжения для внутреннего и въездного туризма, продолжил полпред. В ПФО сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного наследия. В том числе три объекта в Республике Татарстан включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Очевидно, что имеющийся туристический потенциал регионов округа используется не в полном объеме. У нас есть возможность в рамках совета обсудить предложения и проекты регионов по продвижению отрасли. Эффективно реализовать туристический потенциал можно только за счет комплексного системного подхода, в котором учтены все сопутствующие вопросы», — подчеркнул Игорь Комаров.

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