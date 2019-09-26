Жители Казани назвали детей Мелисса, Тео и Элисар

(Казань, 26 сентября «Татар-информ»). На прошлой неделе в Казани самыми популярными именами новорожденных стали Аяз, Амир, Ева, Раяна и Амина, сообщает управление ЗАГС Казани.

Так, за прошедшую неделю, с 16 по 22 сентября, отделы ЗАГС города зарегистрировали рождение 395 малышей — 190 девочек и 205 мальчиков.

Самыми редкими именами, которыми называли новорожденных, стали Вера, Майя, Мелисса, Ольга, Элисар, Тео и Владимир.

«Самой юной маме недели было 17 лет, самому юному отцу — 20 лет. Возраст самой зрелой мамы — 47 лет, самого зрелого отца — 51 год», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также в этот промежуток времени, по информации организации, были зарегистрированы 348 браков.

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