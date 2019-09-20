Ученые: Недосып может негативно повлиять на здоровье кишечника

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Ученые из Португалии пришли к выводу, что бессонница и недосып могут нанести вред здоровью человека, в частности, работе кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert!.

В ходе эксперимента специалисты искусственно нарушили циркадные ритмы организма, в результате чего обнаружили уменьшение количества иммунных клеток ILC3 в кишечнике. Подобное явление привело к сильному воспалению, повышенному накоплению и нарушению кишечного барьера. Оказалось, что функционирование клеток ILC3 зависит от режима сна — негативный эффект оказался следствием нарушения их миграции в тканях кишечника. При изменении режима бодрствования и сна в мембранах клеток перестают вырабатываться белки, благодаря которым ILC3 направляются в необходимые участки кишечника для борьбы с чужеродной микрофлорой и регенерации эпителия.

Специалисты отмечают, что именно поэтому люди, работающие по ночам или же путешествующие в страны с различными часовыми поясами, часто подвержены избыточному весу или имеют проблемы с кишечником.

Ранее ученые из Стокгольма заявили, что недостаток сна серьезно увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта.

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