Facebook приступил к тестированию нового мессенджера для Instagram

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Корпорация Facebook начала тестировать новый мессенджер для своей социальной сети Instagram, носящий название Threads. Об этом сообщает портал The Verge.

Новый сервис должен будет способствовать «постоянному и интимному обмену [сообщениями] между пользователями и их ближайшими друзьями», отмечает издание.

При этом юзеры Instagram’а смогут не только посылать своим друзьям текстовые сообщения, фотография и аудиозаписи, но и автоматически делиться информацией о своем местоположении, скорости передвижения и уровне заряда батареи.

Издание замечает, что сервис, судя по всему, должен будет составить конкуренцию мобильному приложению для обмена сообщениями Snapchat.

Предполагается, что Threads будет напоминать существующий мессенджер Instagram'а – Direct, работа над которым компания прекратила в мае этого года. Когда именно будет запущен новый сервис, пока сказать невозможно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что названия приложений Instagram и WhatsApp будут изменены.

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