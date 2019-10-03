Профессор КФУ рассказал о температурной аномалии в Казани

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Согласно предварительному прогнозу синоптиков, аномально теплая погода продержится в Казани до среды, 9 октября. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня и завтра, 3 и 4 октября, погоду в столице Татарстана будет определять обширный антициклон. «Потоки воздуха из Казахстана принесут тепло. В ближайшие дни <...> будет сухая погода. Ночные температуры будут высокими», – пояснил ученый.

В пятницу, 4-го числа, по словам Переведенцева, в Казани ожидается 13 градусов тепла ночью и 17 – днем. При этом Гидрометцентр РТ дает несколько отличающийся прогноз – от +8 до +10 градусов в темное время суток и от +18 до +20 градусов – в светлое.

Исследователь добавил, что уже в выходные солнечная погода сменится облачной. В субботу, 5 октября, возможны дожди, а температура воздуха составит до 11 градусов тепла в ночные часы и до 15 – в дневные. В воскресенье, 6-го числа, погода существенным образом не изменится.

Аномально теплые дни, когда среднесуточные температуры равняются +14 градусам, что на 6-7 градусов превышает норму, продержатся примерно до 9 октября. «Погода изменится уже на следующей неделе, по прогнозу, уже в среду. Ожидается похолодание и дожди», – заключил Переведенцев.

Подробный прогноз ученого о погоде этой осенью и предстоящей зимой – читайте на сайте «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.