В Татарстане потеплеет до +20 градусов

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Завтра, 3 октября, на территории Татарстана установится теплая и преимущественно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные часы столбики термометров опустятся до 7 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух прогреется до 15–20 градусов тепла.
Местами по республике пройдут небольшие дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские синоптики объяснили предстоящее аномальное потепление влиянием антициклона.