Нижнекамка представит на всемирном парамузыкальном фестивале жестовое пение

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Нижнекамская девочка представит Татарстан на всемирном парамузыкальном фестивале. 15-летня Малика уже пять лет занимается жестовым пением и мечтает покорить весь мир, передает «НТР 24».



В номере, который готовит юная жительница Нижнекамска, главное – руки: именно они передают эмоции и смысл песни. Это жестовое пение. Малика – слабослышащая.



В четыре года после операции на сердце девочка потеряла слух, но это не помешало ей выступать на публике.



Малика воспринимает музыку через вибрацию – можно сказать, она чувствует ее кожей и зрителю выдает все свои эмоции. За плечами 15-летней девочки много побед в республиканских, всероссийских и мировых конкурсах. Сейчас юная артистка готовится к престижному парамузыкальному фестивалю.



У Малики большие шансы на победу. Репетиции девочки занимают четыре часа в день, но при этом она не забывает и про школу, учится только на «пятерки» и «четверки». Хватает время и на друзей – они главные ее фанаты: поддерживают и подсказывают, как можно усилить номер.



Всемирный парамузыкальный фестиваль состоится в конце октября.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что незрячая юная вокалистка из Казани Олеся Машейко примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале.

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