Незрячая юная вокалистка из Казани примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). 13-летняя певица из Казани Олеся Машейко примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале, который объединяет молодых артистов с ограниченными возможностями здоровья из России и других стран. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Осенний этап Всемирного парамузыкального фестиваля пройдет с 27 октября по 7 ноября в Калужской, Костромской и Московской областях. Олеся Машейко прошла кастинг художественного совета фестиваля и теперь представит свои номера в Калужском областном драмтеатре, Костромском концертно-выставочном центре «Губернский» и московском концертном зале «Барвиха Luxury Village».



Концерты осеннего тура фестиваля посетят более 8 тыс. человек, а по телевизору за проектом будут следить не менее 6 млн человек.

Олеся Машейко учится в казанской детской музыкальной школе № 8 по специальности флейта и в общеобразовательной школе № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Несмотря на проблемы со зрением, девочка ведет активную творческую жизнь и уже является лауреатом и дипломантом фестивалей в вокальных номинациях.

Всемирный парамузыкальный фестиваль проводится в России на протяжении уже 11 лет, демонстрируя равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия.

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