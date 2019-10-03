Новый Генконсул Турции в Казани: Пока внешнеторговый оборот с Россией невелик, но есть потенциал

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Показатели внешнеторгового оборота между Россией и Турцией должны быть выше, и для этого есть все возможности. Такую мысль высказал новый Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан, общаясь с журналистами.

«Конечно, будем прилагать усилия, чтобы турецкие бизнесмены вкладывали в Татарстан, а татарстанские — в Турцию. Считаю имеющийся уровень внешнеторгового оборота между Россией и Турцией недостаточным, но главное, что есть потенциал и возможность увеличить этот показатель», — сказал он.

Эрикан удовлетворен сотрудничеством сторон в сфере туризма: более 6 млн российских туристов посетили Турцию с начала этого года. Но у Турции есть возможность принимать еще больше туристов, поэтому можно довести это число до 10 — 15 млн человек ежегодно, считает генконсул.

Сегодня он открыл в Казани выставку фотографий царской России из коллекции османского султана. Развитие отношений между Татарстаном и Турцией по линии культуры он назвал одним из приоритетов своей работы на новом посту.

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