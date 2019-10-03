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Динара Прокопьева

3 октября 2019, 15:54

Культура

Первый выход Эрикана и фото из коллекции Османского султана: в «Манеже» открылась новая выставка

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Культура

Первый выход Эрикана и фото из коллекции Османского султана: в «Манеже» открылась новая выставка

Фото: Рамиль Гали

Новый Генконсул Турции в Казани открыл выставку «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца Йылдыз», которая проработает три дня.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В выставочном зале «Манеж» открылась выставка из 40 документальных фотографий царской России, собранных султаном Османской империи Абдул-Хамидом II. Открытие совпало с первым выходом нового Генконсула Турции в Казани Исмета Эрикана перед горожанами.

«Коллекция дворца Йылдыз очень богата. Уверен, что через эту выставку вы сможете увидеть пейзажи, которые давно не видели и по которым, возможно, успели соскучиться», — сказал Эрикан.

В «Манеже» показали репродукции фотоснимков царской России, которые сделали личные фотографы султана Абдул-Хамида II. Они отражают настоящую человеческую жизнь и архитектуру нашей страны в XIX веке. Новый Генконсул Турции в Казани поделился, что испытывал волнение, рассматривая фотографии Москвы и Санкт-Петербурга более чем 100-летней давности.

Теперь уникальная коллекция хранится во дворце Йылдыз и периодически выставляется по всему миру. В перекрестный Год культуры и туризма между Россией и Турцией фотографии уже выставлялись в Санкт-Петербурге и Москве, а сегодня их показали в Казани.

«Мы постараемся и сделаем все от нас зависящее, чтобы наши взаимоотношения с Республикой Татарстан продолжали крепнуть. Не зная прошлого, мы не сможем построить будущее. Мы должны быть готовы к будущему, лучше узнавая прошлое», — заключил Исмет Эрикан.

Нового Генконсула Турции в Казани поприветствовала директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева. Она сказала, что с радостью дала согласие на проведение выставки, подготовленной при участии турецкой стороны, именно в этом зале.

«У наших турецких гостей в этом зале есть свои привилегии. Выставочный зал „Манеж“ накануне 1000-летия Казани реставрировался силами предприятий Турецкой Республики, — сказала Валеева. — Думаю, это добрый, хороший знак, что нынешний генконсул впервые публично во второй день своей работы является перед казанцами и гостями города именно в этом зале».

Директор музея-заповедника «Казанский Кремль» также отметила уникальность этих фотоснимков, сделанных на заре зарождения фотографии как нового вида искусства. Еще большую ценность они представляют спустя более чем 100 лет.

«В начале зарождения фотографии собрать такую изумительную коллекцию, наверное, могут только просвещенные руководители и лидеры государств и наций. Эти фотографии сегодня представляют абсолютную ценность для нынешних поколений», — подчеркнула Валеева.

Выставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца Йылдыз» продлится с 3 по 5 октября включительно в выставочном зале «Манеж». Вход на выставку свободный для всех желающих сегодня с 13.30 до 18.00, в пятницу с 11.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 18.00.

Ранее Исмет Эрикан рассказал, что эта выставка — лишь одно из многих мероприятий, которые будут проводиться в Казани в этот перекрестный Год культуры и туризма между Россией и Турцией. В планах — Неделя турецкого кино.

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