Новый генконсул Турции в Казани: Рад начинать свою деятельность здесь с искусства

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новый генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан принял участие в открытии выставки «Царская Россия в фотографиях из коллекции Дворца Йолдыз» в Казанском Кремле. Это мероприятие стало первым публичным мероприятием Эрикана на новом посту.

«Очень рад находиться в Казани. Я только что прибыл в город. Самое прекрасное — это начать свою деятельность с искусства, потому что Казань — это место с тысячелетней историей, наполненной искусством», — сказал Эрикан журналистам.

Открытие фотовыставки из коллекции, собранной султаном Османской империи Абдул-Хамидом II, проходит в рамках перекрестного Года культуры и туризма между Россией и Турцией.

«У меня, кстати, тоже есть коллекция фотографий 19-го века с территории Османской империи. Продолжаю собирать ее», — поделился с журналистами Эрикан.

Он пообещал в скором времени провести в Казани ещё одно культурное мероприятие — Неделю турецкого кино.

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