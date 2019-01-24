В 2019 году специалисты Роспотребнадзора не нашли в татарстанских магазинах некачественный алкоголь

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В 2019 году в Татарстане не выявили ни одного факта продажи некачественного алкоголя. При этом, проверив 452 объекта торговли, эксперты наложили 407 штрафов на сумму 3 млн рублей за нарушения при реализации алкогольной продукции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ – главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

«Мы лабораторно исследуем алкоголь, который продается во всех торговых объектах — это 958 образцов алкогольной продукции. Всего 6 образцов, что составляет 0,6%, не соответствовали требованиям по показателю „энергетическая ценность“ — он не влияет на безопасность приема алкоголя», — отметила спикер.

Она также напомнила, что с 2017 года в республике действует временный запрет розничной торговли не пищевой спиртосодержащей продукцией. За это время специалисты проверили более 4 тыс. торговых точек, из них «фанфурики» обнаружили в 36.

«Вся продукция снята с реализации, наложен арест. В первом полугодии 2019 года мы проверили 205 объектов, и запрещенная спиртосодержащая продукция уже не выявляется в объектах», — заключила Марина Пяташина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане дети стали реже травиться алкоголем.



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