Марина Патяшина: С начала года в РТ почти вдвое сократилось число детей, отравившихся алкоголем

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане сократилось число алкогольных отравлений среди детей. За 8 месяцев 2019 года в республике зарегистрировали 14 случаев, в то время как в минувшем году было зафиксировано 24 таких случая. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ – главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

«По прежнему регистрируются случаи отравления алкоголем среди детей, хотя их в 1,7 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таких случаев за 8 месяцев 2019 года было зарегистрировано 14: в Набережных Челнах – 6 школьников, в Казани – 8 случаев, в том числе один ребенок в возрасте 1 года 10 месяцев ошибочно выпил тормозную жидкость», – отметила спикер, добавив, что все случаи – это целенаправленный прием алкоголя с целью опьянения.

По данным главного государственного санитарного врача по РТ, в республике также зафиксировали 339 случаев отравления алкоголем среди взрослых. При этом 17% из этого количества – это работающее население, каждый второй – не работающий. Пенсионеров в этом списке 63 человека.

«В структуре алкогольных отравлений, как и в прошлом году, преобладают отравления этанолом – это практически 74% (272 случая). Это жители, которые отравились путем излишнего употребления алкоголя. Но при этом мы наблюдаем увеличение доли отравлений в результате употребления спиртосодержащих жидкостей, которые не предназначены для приема внутрь – 95 случаев», – заключила Марина Пяташина, подчеркнув, что смертность от отравлений алкоголем среди взрослых продолжает расти. В 2019 году она увеличилась на 28% до 140 случаев.

Она также отметила, что употребление алкоголя влечет за собой серьезные проблемы: повышает риск инсульта, гипертонии, сердечной недостаточности и аневризмы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.